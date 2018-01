Autostrada Noto-Pachino-Portopalo, l'ira di Vinciullo

Ancora lavori in corso per la realizzazione della bretella di collegamento fra lo svincolo autostradale del Lido di Noto e i comuni di Pachino e Portopalo.

"Nonostante le assicurazioni, nonostante gli impegni solennemente assunti nella scorsa legislatura circa una conclusione imminente dei lavori, non solo gli stessi lavori non si concludono, ma nemmeno iniziano" - dichiara Vincenzo Vinciullo, ex deputato Ars.

Bisogna insomma accelerare i tempi su ritardi che ammontano a circa tre anni. Per farlo bisogna stilare un "cronoprogramma definitivo e ristretto, altrimenti, l’unica soluzione, che è quella che propongo io da anni, è quella di revocare l’incarico alla società, di rifare il bando di gara e di appaltare a una nuova società i lavori" - dice Vinciullo. Altrimenti il rischio è di fare naufragare il progetto.