Piazza Armerina, rapine a anziani in ville: presa banda

Una banda di rapinatori seriali di anziani che vivono in ville a Piazza Armerina è stata sgominata da indagini della squadra mobile di Enna e del locale commissariato di polizia. Il gruppo, composto da romeni, era specializzato anche in furti nel centro e nelle campagne della Città dei mosaici. La polizia ha sventato un assalto progettato a una coppia di anziani, che abita nella periferia rurale di Piazza Armerina. L'indagine, coordinata dalla Procura di Enna, è stata avviata per frenare una serie di reati predatori che, dalle ultime settimane di novembre, ha interessato il territorio. Sull'operazione, denominata 'Sfantul Gheorgh', che ha portato all'arresto di tre romeni, si terrà una conferenza stampa nell'auditorium Falcone-Borsellino del Palazzo di giustizia di Enna alle 10 alla presenza del procuratore Massimo Palmeri, del sostituto Domenico Cattano e del Questore Antonino Pietro Romeo.