Siracusa, restauro per la chiesa San Cristoforo

il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nella sua ultima delibera ha ammesso il finanziamento per il restauro della Chiesa di San Cristoforo di via Dione, in Ortigia. A darne l'annuncio è il Rettore, Rosario Andrea Lo Bello. Il progetto è stato presentato dal Comune.

Una volta ristrutturata, la Chiesa di San Cristoforo all’Assunta tornerà ad essere un luogo di preghiera e di meditazione.