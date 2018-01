Siracusa, ex Tribunale: recinzione e cementificazione porte per sicurezza

Da Tribunale, all'abbandono, a dormitorio, a moschea abusiva. Queste le destinazioni d'uso degli ultimi anni dell'ex Tribunale di Piazza della Repubblica, dove questa mattina sono partiti i lavori di messa in sicurezza, ma non di riqualificazione.

"Dal 2013 - spiega Giuseppe Culotti, presidente della Circoscrizione Neapolis - chiediamo di blindare l'edificio perchè pericolante".

E in effetti lo stesso Culotti ricorda: "Nel 2015 - afferma - dopo un forte colpo di vento si è staccata una lastra da un infisso ed è caduta su un'autovettura in movimento".

La richiesta della Circoscrizione d'interventi, però, risale già al 2013, poi al 2014, quando al Comune fu chiesta la recinzione dell'edificio. Ma nulla fino a questa mattina, quando i mezzi del Comune sono arrivati nella struttura fantasma per blindare l'edificio con una rete di metallo (di 1.000 metri), e per chiudere le porte d'ingresso al fine di abbattere questa sorte di dormitorio abusivo che si è creato negli anni. Proprio questa mattina, infatti sono stati "buttati fuori" anche anziani e bambini che di quell'edificio abbandonato avevano fatto la loro casa.

Sotto quel tetto, debole peraltro, c'erano anche un gruppo di extracomunitari i quali avevano destinato una stanza dell'ex Tribunale a moschea.

In ultimo, sarà ripulito il parcheggio esterno regno di erbacce e degrado.