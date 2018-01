Ferla, finisce in rissa la partita con l'A.S.D. Cara Mineo

Rissa tra tifoserie contrapposte ieri al campo sportivo di Ferla.

Al termine dell'incontro tra A.S.D. Ferla e A.S.D. Cara Mineo, valido per il campionato regionale di prima categoria, i giocatori della squadra ospite avrebbero provocato in modo goliardico i tifosi di casa. Questo avrebbe innescato la rissa tra alcuni componenti delle due squadre e altri componenti della tifoseria. L'intervento dei Carabinieri ha riportato la calma. Nessuno alla fine è rimasto ferito. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica e identificare i partecipanti alla rissa.