Melilli, tentano furto di agrumi ma vengono messi in fuga

Sei sacchi di agrumi per un peso complessivo di 60 chilogrammi. Questa la refurtiva recuperata ieri dai Carabinieri di Augusta, a seguito di un furto avvenuto in un fondo agricolo coltivato a Villasmundo (Melilli).

I ladri si sarebbero dati alla fuga subito dopo, lasciando come unica traccia due giubbini. Gli agrumi sono stati restituiti al proprietario, i Carabinieri hanno aperto le indagini.