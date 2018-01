Siracusa, due donne litigano per una mancata precedenza

Lite tra vicine di casa degenera, rendendo necessario l'intervento dei Carabinieri.

E' accaduto ieri in via Filisto, a Siracusa. Ad arrivare allo scontro due donne, una 49enne siracusana e una 28enne di origini romene. Tutto sarebbe nato da un diverbio avvenuto poco prima alla guida, entrambe infatti si accusavano vicendevolmente di non aver rispettato una precedenza e di aver tenuto una condotta di guida spericolata. L'intervento dei Carabinieri ha riportato la situazione alla calma.