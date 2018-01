Pachino, Galà dello sport: premiati atleti vittoriosi nel 2017

Gli atleti pachinesi che si sono distinti nel 2017 premiati ieri sera all’ex palmento Di Rudinì durante il galà dello sport, organizzato dalla Consulta comunale dello sport in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Per la boxe sono stati premiati gli atleti della Pugilistica Busà, Fabrizio Luciano campione italiano Fpi Youth Categoria 91+Kg e Bruno Conti campione italiano "Scholboys" per la categoria dei 52 chilogrammi.

Nell’automodellismo, per l’Amp, Sergio Mizzi, primo posto coppa trofeo San Paolo e Sebastiano Ferrara – primo posto Coppa Italia, primo posto campionato regionale, primo posto trofeo Dei Due Mari, primo posto campionato Sicilia Elettrico, primo posto Wrc Contest.

Per la danza, la 100% Latino con gli atleti Giulia Palmieri e Sebastiano Garofalo – primo posto campionato regionale Fids, terzo posto campionato italiano Fids ategoria 12/13 Classe C. Suamy Arangio e Gaetano Sessa - primo posto campionato regionale Fids, primo posto roa caribbean dance e terzo posto campionato italiano Fids categoria 12/13 classe B2. Gruppo – primo posto campionato regionale Fids, quinto posto campionato italiano Fids, categoria under 15 classe B, Gaetano Sessa, Nicole Seguenzia, Valeria Di Gregorio, Anastasia Lentinello, Giulia Cannarella, Martina Loi, Gioele Spinello, Giuliana Beninato, Sofia Degliangioli, Giulia Palmieri, Sebastiano Garofalo.

Per la Fly Away Dancing Doriana Mallia, Stefania Mallia, Marta Madanò, Claudia Marcenò, Ester Pugliarisi, Angela Giannone, primo posto Coppa Sicilia categoria under 11 classe C sincro modern. Chiara Giliberto, Lucia Giannone, Beatrice Garofalo, Claudia Chiaramida, Rebecca Collura, Alice Cannarella, Federica Blandizzi, Agata Scivoletto, Alessia Gambuzza, primo posto Coppa Sicilia categoria open classe u – coreographic dance.

Per l’Artistica Pachino Ludovica Lauretta, primo posto campionato regionale Elite Agonistico Asc e terzo posto campionato nazionale Asc e Laura Lorefice, primo posto campionato regionale junior Asc E terzo posto nazionale Asc. I tennisti del Circolo Tennis Pachino Graziano Quartarone, Pietro Scala, Luigi Sgandurra, Angelo Gennuso, Corrado Denaro, Salvatore Costa e Marco Gionfriddo per il primo posto al campionato regionale. Un riconoscimento è andato all’associazione Sentimento Danza. Maria Beninato, della Mtb Pachino, campione regionale Mountain bike.

Per il karate sono stati premiati Fabiana Dell’Albani, primo posto campionato regionale Fijlkam + 63 Kg Esordienti B 14/15 Anni, Alessio Novello, primo posto campionato regionale Fijlkam 47 Kg Esordienti B 14/15 Anni e Flavio Gradanti, primo posto trofeo coni Sicilia Fijlkam 55 Kg – 12/13 Anni della Polisportiva Erakle; per l’Accademia Karate Bartolo Vincenzo Ferrara, campione d’Italia nella categoria +57 chilogrammi e Salvo Portochese ha ottenuto la medaglia d’oro nella categoria +70 chilogrammi, che faranno parte della rosa della nazionale italiana ai campionati europei giovanili di karate che si disputeranno a Sochi, in Russia, dal 2 al 4 febbraio 2018. Un riconoscimento anche per l’associazione Pantere Gialle.

I runners Alex Vizzini e Vincenzo Bonfanti, della Pachino Running, che si sono distinti in diverse manifestazione nazionali e internazionali. Per il calcio sono stati diversi premi insigniti. Luigi Ricca, attaccante del Rosolini calcio, Cristian Alagna, centrocampista del Pachino calcio, le scuole calcio Sportinello e Fair Play Arangio. Per la pallavolo sono stati premiati due ex della Volley Pachino, Davide Quartarone, capitano del Mosca Bruno Bolzano in serie A2, e Vincenzo Mallia, assistent coach del team dell’università di Toronto Lead, bronzo al campionato nazionale universitario canadese, assistente nazionale maggiore canadese femminile. Inoltre sono stati consegnati riconoscimenti alle associazioni Tiro a volo Pachino, Club Nautico Vela Sport e La Voga.