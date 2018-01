Siracusa, scuola di via Calatabiano sporca

Se qualcuno pensava che con l'inaugurazione della scuola di via Calatabiano e la consegna all'Archia le polemiche fossero finite, si sbagliava di grosso. Questa mattina primo giorno di scuola nel nuovo plesso e scoppia l'ennesima emergenza.

Giunge in redazione nota di un genitore che solleva un nuovo problema riguardante la pulizia del plesso scolastico:

"Questa mattina tutte le famiglie hanno accompagnato i propri figli in questa scuola per poter garantire dignitosamente il diritto allo studio, da più di tre mesi a questa parte violato. E i bambini si sono ritrovati ad entrare in un plesso totalmente sporco, dai pavimenti con macchie e sporcizia varia di cantiere edile, banchi e classi polverose, bagni sporchissimi. Tutti hanno potuto constatare con i propri occhi la situazione igienica non a norma per poter trascorrere le sei ore di scuola"

Da qui l'indignazione dei genitori che tirano nuovamente in ballo la dirigente e la presidente del Consiglio d'istituto.

"E' inammissibile, soprattutto se pensiamo che ci sono state le vacanze natalizie nel mezzo e nessuno di competenza ha saputo organizzare un'impresa di pulizia per poter rendere la scuola un luogo degno di questo nome".