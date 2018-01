Siracusa, Consuntivo 2017: calano i reati con meno furti e rapine ma aumenta la violenza sulle donne

Sensibilmente diminuiti nel 2017 i reati rispetto al 2016, passando da 10318 a 9900. Questi i dati riportati dal bilancio di fine anno dai Carabinieri che hanno proceduto per circa il 70% dei delitti.

Le persone arrestate e/o denunciate sono state complessivamente 13739; 907 gli arresti di cui ben 623 in flagranza di reato, con un incremento del 2,1% rispetto al 2016. In diminuzione i furti (4773 contro 5125 dell’anno precedente), di cui sono stati scoperti gli autori in 432 casi e le rapine, che sono state 55, di cui 26 scoperte, rispetto alle 88 del 2016 ed alle 110 del 2015.

Nell'ambito del contrasto al traffico e allo spaccio di stupefacenti, i militari dell'Arma hanno sequestrato circa 29 chili di droghe e 486 sono state le persone segnalate alla Prefettura quali assuntori; 73 le armi e oltre 840 le munizioni sequestrate e/o rinvenute dai militari in tutto l'anno.

Escalation negli episodi di violenza domestica: 73 le persone arrestate e/o denunciate per maltrattamenti in famiglia e/o stalking.

Nell'ambito dei controlli stradali sono stati 159 gli incidenti rilevati, oltre 275 le sanzioni per il mancato utilizzo del casco, 255 per guida sotto l'effetto di alcol e/o droghe, oltre 470 le patenti ritirate, 486 le contravvenzioni per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e circa 430 per il non corretto utilizzo del telefono cellulare. Elevate oltre 5000 contravvenzioni per un importo di circa 2,5 milioni di euro e sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo circa 1150 automezzi.

Sul fronte dell’abusivismo commerciale sono stati 86 i servizi effettuati, alcune centinaia le sanzioni amministrative contestate, con 5 denunce penali di altrettante persone e oltre 30.000 gli oggetti sequestrati (prodotti elettronici, informatici, occhiali, pelletteria, calzature, bigiotteria e giocattoli), per un valore commerciale di circa 400 mila euro.

Dopo l'attivazione del Daspo per i parcheggiatori abusivi sono stati eseguiti 15 provvedimenti, di cui 5 recidivi.

Nella lotta al lavoro nero in un anno sono stati individuati 224 lavoratori irregolari su 734. Le aziende sospese sono state 68 e 32 i datori di lavoro deferiti alla Procura della Repubblica per reati in materia di sicurezza, di illecita videosorveglianza sui dipendenti e caporalato. Due aziende sono state sottoposte ad amministrazioni controllate per sfruttamento dei lavoratori e un cantiere è stato sottoposto a sequestro penale per gravi violazioni in materia di sicurezza. Le sanzioni amministrative ammontano a oltre 750 mila euro, mentre le ammende arrivano a quasi 60 mila euro.

Il Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità, in Provincia, ha eseguito 220 ispezioni, denunciando 30 persone, mentre 92 sono quelle segnalate con sanzioni complessive per oltre 190 mila euro e sequestri per un valore commerciale di oltre 6 milioni di euro.

A tutto ciò si aggiungono diverse operazioni di Polizia Giudiziaria e l'attività svolta in campo sociale a difesa degli anziani e di sensibilizzazione alla legalità nelle scuole.

"Tra le priorità individuate per il nuovo anno - dichiara il Comandante Provinciale, Col. Luigi Grasso - vi è, senza dubbio, il contrasto alla criminalità organizzata, alle droghe, fenomeno che vede sempre più giovani coinvolti, ed un’attività di massima vicinanza ai soggetti maggiormente vulnerabili, vittime inconsapevoli di soprusi e di violenze".