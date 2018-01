Siracusa, insegnanti in sciopero: Marziano "Si muova la politica"

Insegnati di scuole per l'infanzia ed elementari in sciopero "perché una sentenza del Consiglio di Stato ha annullato loro l’abilitazione all’insegnamento, dopo che hanno insegnato per decenni" - spiega l'ex deputato regionale Bruno Marziano.

Una condizione, quella che si è creata, alla quale la politica può rimediare tramite corsi-concorsi, purchè si muova immediatamente.

"Non è accettabile che 40 mila persone perdano un diritto dopo aver lavorato per tanti anni. - continua Marziano - Non è pensabile che possano tornare ad un disagio psicologico e personale perché viene a mancare un titolo, per altro per tanto tempo riconosciuto. È indispensabile che insegnanti che stanno alla base del percorso formativo nel nostro paese tornino ad esercitare il loro diritto."