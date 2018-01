Buccheri deturpata dal parco eolico, Natura Sicula: "Impatto pesante"

Torri alte 55 metri, 28 pale e un impatto visico deleterio per la cittadina di Buccheri dopo l'installazione del parco eolico che occupa quasi tutto il crinale delle montagne tra Buccheri e Vizzini. La denuncia arriva dal presidente di Natura Sicula Fabio Morreale.

"Con tutta l’energia che produciamo negli impianti termoelettrici del polo industriale siracusano - afferma Morreale - non c’era alcun bisogno di martoriare il paesaggio ibleo con i parchi eolici. L’impianto eolico di Buccheri - punta l'indice - ha letteralmente fagocitato il paesaggio della cittadina montana. Da qualsiasi ingresso si arrivi - spiega - il profilo della città, con i tetti delle case, i campanili delle chiese barocche, i ruderi del castello e la cuspide di Monte Lauro, è sporcato".

Peraltro Morreale fa notare che le torri si trovano nel territorio di Vizzini, il cui centro abitato è lontano 7 chilometri e non scorge nulla, mentre l’impatto visivo è tutto a carico di Buccheri che si trova a soli 2 chilometri. "Ovviamente - continua - al Comune di Vizzini vanno i benefit economici (le royalties), a quello di Buccheri nulla. Spesso le pale vengono bloccate per evitare la sovrapproduzione di energia elettrica che potrebbe causare gravi black out".

Ma ciò che più fa arrabbiare Morreale è che "anche quando gli impianti sono spenti, l’energia che potrebbero generare viene ugualmente pagata ai produttori dai gestori dell’energia. E a pagare è il comune cittadino tramite la bolletta come prevede il Rapporto energia 2015".