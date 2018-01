Siracusa piange la scomparsa di Ciccio Abela, attore e regista

Siracusa piange oggi la scomoparsa di Ciccio Abela, attore e regista, simbolo del teatro dialettale siracusano. Il "male" contro cui ha lottato con grande forza, alla fine ha avuto il sopravvento. Sui social pioggia di messaggi di cordoglio per la famiglia e di grande dispiacere per la scomparsa dell'uomo e del grande artista.

I funerali saranno celebrati martedì pomeriggio alle 15,30 nella chiesa del Carmine in Ortigia.