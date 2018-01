Siracusa, Grienti: "Sì al II° doggy park, ma non con i fondi-riserva"

Apprezzamento per la realizzazione di un secondo Doggy Park a Siracusa viene espresso dal consigliere della circoscrizione Ortigia, Raffaele Grienti: "Da un lato - afferma - si dà un'immagine di città civile ed evoluta, e dall'altro si crea un ulteriore spazio utile per i nostri amici a quattro zampe. Dovrebbe esserci un Doggy Park in ogni quartiere, naturalmente attrezzato e ben gestito".

Grienti, però, allo stesso tempo si dice contrario al fatto che si vogliano reperire le risorse economiche, 25.000 euro, dal fondo di riserva del Sindaco. "Queste risorse - precisa - sono quelle che dovrebbero essere usate per gli interventi urgenti e necessari, magari in ambito sociale".