Siracusa, Cna preme per le Zone Franche Montane

Una lettera per sostenere con forza l’azione di costituzione delle Zone Franche Montane è stata inviata dalla Cna all'assessore regionale Bandiera e alla deputazione siracusana. Il percorso normativo è stato avviato dall’allora presidente della commissione attività produttive all’Ars Bruno Marziano.

"Questi ultimi dieci anni - si legge nella missiva a firma del presidente Innocenzo Russo e dei rappresentanti comunali, Nina Tanasi (Palazzolo Acreide) -Francesco Vacirca (Buccheri)- Sara Navanteri (Buscemi) - Ivan Liistro (Canicattini Bagni) - Vincenzo Scolla (Sortino) - Franco Manuele (Ferla) - hanno visto un progressivo calo demografico di questi territori, troppo spesso causato dal fenomeno migratorio dei giovani, troppo spesso costretti a cercare nuove prospettive di vita altrove e impegnati in lavori e impieghi precari e senza soluzione di continuità. Le enormi potenzialità dei nostri territori - continua il documento - ci spingono a immaginare un nuovo modello di sviluppo per le nostre comunità, investendo le poche risorse private in comparti strategici e di prospettiva pluriennale".

Da qui la sollecitazione per l’istituzione delle zone franche montane "rispetto le quali - conludono - ci rendiamo disponibili per tutte le azioni di concertazione e programmazione necessarie".