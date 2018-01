Siracusa, parcheggiatori abusivi nel mirino

Controlli mirati nei confronti dei parcheggiatori abusivi sono stati effettuati nel fine settimana dai Carabinieri della Stazione Principale, delle Stazioni di Ortigia e Belvedere, insieme alla Polizia Municipale.

Sono stati eseguiti numerosi controlli, soprattutto al parcheggio Talete, al Teatro Greco, nei pressi dell’Ospedale, e in vari punti nevralgici di Ortigia. Nessuno è stato sorpreso in flagranza, pertanto, nei prossimi giorni, i controlli continueranno.

Da qui l'invito rivolto ai cittadini a segnalare la presenza di parcheggiatori, specie nel caso in cui pretendono un pagamento, magari facendo intuire in caso di rifiuto un possibile danneggiamento alla propria autovettura.