Siracusa, colpo in gioielleria di Corso Gelone: portati via preziosi in vetrina

Si sono introdotti in una gioielleria di Corso Gelone a Siracusa, dopo aver praticato un foro in una delle vetrine, in fretta e furia hanno arraffato i gioielli esposti e si sono dileguati non appena è scattato l'allarme.

Ancora da quantificare il valore dei gioielli rubati.

La gioielleria era chiusa da due giorni, vista la festività di ieri.

Sul posto si sono recati gli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica per i rilievi del caso. In via di acquisizione i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza per cercare di individuare gli autori del colpo.