Incidente tir, autostrada tornata fruibile a tarda notte: ancora chiuse le corsie di sorpasso

E' stato riaperto al traffico veicolare solo alle 2,30 di notte il tratto autostradale Siracusa-Cassibile dopo che ieri pomeriggio un tir, che viaggiava in direzione di Siracusa, aveva invaso la carreggiata opposta e si era ribaltato. L'incidente autonomo si è verificato poco dopo lo svincolo per Cassibile.

Allo stato attuale non sono fruibili solo le corsie di sorpasso.

Sul posto hanno operato gli uomini della Polizia Stradale, che oltre a fare i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente autonomo, sono stati impegnati a regolare anche il traffico veicolare che è regolarmente continuato, nella corsia di emergenza della carreggiata opposta.

L'autoarticolato, infatti, ad un certo punto della sua corsa ha letteralmente sfondato i blocchi spartitraffico di cemento, finendo la sua corsa su un fianco nella carreggiata opposta e disseminando ovunque il suo carico di frutta e verdura. Per fortuna nessun altro mezzo è stato coinvolto nell'impatto violento.

Il conducente un giovane maltese è stato condotto in ospedale da personale del 118.