Eurialo battuta in casa dal Kamarina

Impegno e determinazione per l’Eurialo non sono bastati per sconfiggere il Kamarina. Alla palestra “Pino Corso” di Siracusa le ragusane si impongono con un netto 3-0 nella gara valida per la nona giornata del campionato di serie C di pallavolo femminile.

Sin da subito il Kamarina parte forte, che dopo aver lasciato la vittoria al primo tempo all'Eurialo, dopo va sul 16-6, dominando la scena di un primo set che si chiude sul 15-25.

L’Eurialo prova a restare agganciata al match ma le ragusane (a parte qualche doppia) non sbagliano nulla e nel terzo set chiudono la pratica, lasciando le avversarie a quota 13.

"Abbiamo incontrato una buona squadra – ha detto il tecnico in seconda Salvatore Drago – e non siamo riusciti a contrastarla nel modo dovuto. E’ anche vero che la sosta natalizia non ci ha aiutato anche se abbiamo lavorato tanto sul campo. La mancanza di partite ufficiali si è fatta sentire. Accettiamo comunque questa sconfitta e guardiamo avanti con serenità".