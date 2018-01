Il Palazzolo in campo domani per sfidare l’Ebolitana

Il Palazzolo Calcio riparte domani allo “Scrofani Salustro” contro l’Ebolitana. Fischio d’inizio alle 14,30. “Siamo curiosi di vedere all’opera i nuovi, - dice il tecnico Pippo Strano - ho visto qualcuno durante la sosta nelle amichevoli e come al solito ci sono luci e ombre ma rientra nell’ordine delle cose, io parto dal bicchiere mezzo pieno. Dovremo avere sempre la stessa mentalità, adeguata per questa categoria perché saranno tutte sfide difficili e quella contro l’Ebolitana lo sarà ancora di più. Le scelte tecniche? Si devono fare anche in subordine agli under visto che ne devono andare obbligatoriamente in campo quattro e qualche over viene sacrificato. Abbiamo mantenuto alta l’attenzione, perché l’esperienza mi dice che è giusto comportarsi così e se i ragazzi recepiranno questa attenzione all’80 per cento potremo giocare contro chiunque”.

Tra i convocati anche l’ultimo arrivato, Salvatore Ferrau (classe 98) centrocampista messinese ex Paceco ma di proprietà del Catania, oltre i giovani Mollica e Greco.