L'Ortigia chiude in pareggio contro la Nuoto Catania

Si chiude in parità il match tra l'Ortigia e la Nuoto Catania, in acqua oggi alla “Paolo Caldarella” con un finale democratico di 5 a 5. Oltre 600 tifosi hanno scaldato l'atmosfera. Ritmi blandi per entrambe le squadre.

I padroni di casa partono bene e, pur senza strafare, vanno sul doppio vantaggio tra il primo e l’inizio del secondo tempo. Poi il ritorno degli uomini di Dato che si affidano alla verve e alla maggiore freschezza dei giovani Catania e Russo per riacciuffare il pareggio.

Tra i biancoverdi è Marko Jelaca ad esaltarsi mettendo il proprio nome per quattro volte sullo score finale. Grande prova del portiere etneo Jurisic che in almeno quattro occasioni nega ai siracusani la rete in condizione di superiorità.