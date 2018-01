Incidente sulla Siracusa-Cassibile, un tir si ribalta sulla corsia opposta

Grave incidente autonomo oggi pomeriggio sulla A 18, subito dopo lo svincolo per Cassibile.

Un tir, carico di frutta e che viaggiava in direzione di Siracusa, ha sfondato i blocchi di cemento ed è finito sulla carreggiata opposta, dove si è ribaltato.

Non ancora chiare le cause dell'incidente che, per fortuna non ha coinvolto altri mezzi.

Sul posto la polizia stradale per regolare il traffico e gli operatori del 118 che hanno trasportato il conducente all'ospedale Umberto I.

L'autostrada nella carreggiata in direzione di Siracusa è rimasta chiusa al traffico per ore. In direzione opposta si poteva transitare sulla corsia di emergenza.

Di seguito il video recuperato da Facebook