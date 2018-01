Floridia, lunedì prova pratica di guida di emergenza

Lunedì sarà effettuata una prova pratica di Guida di veicoli in servizio di Emergenza della Misericordia nel piazzale Nassyria di Floridia.

A questa prova parteciperanno tutti i volontari del servizio civile nazionale, che hanno iniziato la loro esperienza da circa tre mesi presso le misericordie della provincia si Siracusa e Ragusa. I circa 120 volontari dopo un percorso di formazione specifica prevista dai rispettivi progetti, si accostano ad un’attività che per quanto semplice possa sembrare, in quanto patentati, mira ad una maggiore consapevolezza sulla conduzione dei veicoli, sulla conoscenza del codice della strada e sui rischi derivanti dalla circolazione stessa.