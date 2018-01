Rosolini, trovata testa mozzata di agnello davanti casa di un dirigente comunale

Sarebbe stata trovata, la scorsa notte, una testa mozzata di agnello davanti l'abitazione di un dirigente del comune di Rosolini. Poche ancora le informazioni sull'accaduto. A intervenire sono stati i Carabinieri della stazione di Noto, i quali hanno aperto le indagini.

Rosolini, però, è stato di recente teatro di atti vandalici nel Piazzale Raciti, dove oltre a essere state danneggiate le panchine, è stata anche divelta la targa della piazza.

Infine, recente, la notizia che un gruppo di ragazzini hanno ucciso un cigno a bastonate nella fontana pubblica del paese.

Tutti gesti dai quali l'amministrazione prende le distanze.

"Questi episodi delinquenziali, - dichiara il sindaco Corrado Calvo - che vanno stigmatizzati e condannati in maniera assoluta, confermano l’idea che la strada che abbiamo intrapreso, del rispetto delle regole di buona convivenza civile, del rispetto della legge in ogni ambito delle attività umane, dell’affermazione dei principi di legalità, che rappresentano la stella polare delle azioni amministrative dell’amministrazione comunale e dei dirigenti dei settori, è quella giusta. Rosolini e i suoi cittadini non meritano atti del genere e questi atti vili, seppur ci amareggiano, non ci intimoriscono e ci spingono a continuare a lavorare con rinnovato impegno, vigore e passione, per fare progredire la nostra laboriosa comunità. Degli episodi accaduti in Città ho interessato le forze dell'Ordine e le Istituzioni preposte, affinché gli autori di simili atti vengano presto assicurati alle patrie galere. Ai cittadini rivolgo naturalmente l’invito a segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine, al Comando Vigili Urbani, ogni episodio ritenuto rilevante ai fini della sicurezza pubblica”.