Siracusa, alloggi popolari: via alle domande da lunedì

Operativo da lunedì 8 gennaio il Bando per la prenotazione degli alloggi popolari. I cittadini interessati potranno inoltrare l'istanza sull’apposito modulo predisposto dall’ufficio Casa, presentandolo al Protocollo generale del Comune.

Gli stampati di domanda, oltre che presso gli uffici comunali di via Italia 105, lo Iacp di via Von Platen 37, ed i segretariati sociali circoscrizionali, è disponibile on line sul sito istituzionale del Comune. Termine ultimo di presentazione il prossimo 8 marzo. L’ufficio Casa del Comune è aperto al pubblico nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30; e il martedì dalle 15.30 alle 16.30.

Bando e domanda sono allegati in basso