Pachino, sedata lite tra conviventi

Ieri sera i Carabinieri di Pachino sono intervenuti in un'abitazione nel centro cittadino per una lite tra conviventi. In casa vivevano la donna, proprietaria dell'abitazione, e un cittadino extracomunitario. Ma i due nell’ultimo periodo vivevano frequenti dissapori. La pattuglia ha provveduto a riportare la calma e l’uomo, che al momento dell’arrivo dei Carabinieri si trovava a letto, ha preferito allontanarsi dall’abitazione della donna.