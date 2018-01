Carlentini: fine della love story, si apposta sotto casa di lei

Non riusciva a rassegnarsi alla fine della loro storia d'amore, e allora si è appostato sotto casa di lei, a Carlentini, nel tentativo di convincerla a tornare insieme. Ma lei non solo non si è convinta, ma si è anche messa paura perchè in nessun modo riusciva a farlo allontanare. Necessario l'intervento dei Carabinieri che hanno rasserenato l'uomo e alla fine l'hanno convinto ad andare via.