Siracusa, la Cgil scrive lettera per Befana e Babbo Natale

Parlare ai più deboli in termini umani e accattivanti. Così lo Spi Cgil di Siracusa, con in testa il suo segretario generale, Valeria Tranchina, ha voluto che gli anziani al di là di vertenze sindacali o assemblee, parlassero con il cuore, con sincerità e purtroppo anche con la sofferenza che vivono ogni giorno.

Per loro la Cgil ha realizzato un videomessaggio (che sarà pubblicato su You Tube) e poi una lettera per Babbo Natale e per la Befana.

"Tutto ciò – chiosa Valeria Tranchina – per intervenire con progetti e misure che diano risposte concrete, anche attraverso la contrattazione sociale in cui, come sindacato dei pensionati, ci stiamo particolarmente adoperando e ci adopereremo con i sindaci, con l’Inps e l’Asp della provincia".