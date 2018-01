Morta Marina Ripa di Meana, aveva 76 anni

E' morta a Roma all'età di 74 anni Marina Ripa di Meana, signora da copertina e donna controcorrente. Da oltre 16 anni anni combatteva contro il cancro, come lei stessa aveva raccontato nello scorso maggio. Era nata il 21 ottobre 1941. L'eclettica marina si è spenta nella sua casa tra l'abbraccio dei cari, dopo aver combattuto una lunga malattia. Per suo volere - spiegano fonti della famiglia - non sono previste cerimonie funebri.