Siracusa, Fratelli d’Italia si riorganizza

Si riorganizza il partito Fratelli d'Italia anche a Siracusa, in vista delle prossime elezioni politiche del 4 marzo. Nominato commissario provinciale Peppe Napoli, avvocato siracusano di 50 anni, che succede ad Alessandro Spadaro, il quale ha rassegnato le dimissioni nei giorni scorsi per motivi personali.

Riconfermato Pietro Forestiere, editore augustano di 34 anni, componente assemblea nazionale FdI.

Manlio Messina, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, dichiara: “Sono certo che Peppe Napoli, assistito dall’esperienza di Pietro Forestiere e da tanti dirigenti e militanti già al lavoro in provincia, potrà rilanciare l’azione politica della destra siracusana. Siracusa è fondamentale nel progetto politico di Fratelli d’Italia, come lo è nel programma del nuovo esecutivo di Nello Musumeci e dell’assessorato del nostro Sandro Pappalardo, sui quali ripongono grandi aspettative tutti i Siciliani. Fratelli d’Italia è un movimento aperto, a tutti i cittadini che condividono i nostri valori e la nostra idea per la necessaria inversione di rotta, in corso a Palermo e, auspichiamo, prossimamente anche a Roma”. Queste le prime parole di Peppe Napoli, neo commissario provinciale del partito: “Sono onorato del ruolo che mi è stato affidato e ne sento tutta la responsabilità. Sono certo, nonostante il breve tempo e grazie al coinvolgimento delle comunità di Fratelli d’Italia, che saremo pronti ad affrontare le prossime scadenze elettorali, grazie anche a tutte quelle nuove realtà, dal capoluogo ai comuni della provincia, che vedono in Giorgia Meloni una leader autorevole e credibile per raccogliere le prossime sfide per il Paese”.