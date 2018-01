Portopalo, fattorino morto a causa dei morsi dei cani

Sarebbe stata la gran quantità di sangue perso a seguito dei morsi inferti dai 3 cani Corso presenti nell'agriturismo di contrada Pagliarello, a causare la morte di Agatino Zuccaro, 55 anni, fattorino della Sda. Questo l'esito dell'autopsia svolta oggi pomeriggio dal medico legale Giuseppe Caldarella nella camera mortuaria del cimitero di Pachino.

Si conferma così quanto emerso dai primi accertamenti medico legali effettuati sul posto e dai rilievi eseguiti dai Carabinieri di Noto, a proposito delle diverse ferite create dai morsi dei cani sia agli arti superiori che inferiori dell'uomo.

"Per avere certezza assoluta però - ci ha riferito il medico legale - bisognerà attendere l'esito dell'esame istologico per avere il quale passeranno alcune settimane".

I tre cani, intanto, sono stati portati in un rifugio e posti in isolamento.

Il proprietario è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. Si tratta, è bene precisarlo, di un atto dovuto anche in base alla norma del codice civile sull'obbligo dei proprietari di animali ad essere responsabili dei danni procurati dai propri animali.