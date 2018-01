Siracusa, 50 eventi fino a marzo per promuovere e aggregare

Sono 50 gli eventi inseriti nel calendario messo a punto dall'assessorato Attività produttive del Comune di Siracusa da domani a marzo.

“Il nostro obiettivo principale – ha spiegato l'assessore Silvia Spadaro – è stato allestire un programma di iniziative che coinvolgesse tutti i settori produttivi, agricoltura, pesca, attività commerciale e servizi e che al tempo stesso ci consentisse di essere presenti in tutti i quartieri della città con momenti di socialità”.

Per questo fine settimana “Tre giorni” dedicati alle visite guidate nel centro storico di Ortigia e ai prodotti enogastronomici d’eccellenza.

Domani dalle 8,30 alle 13,30, in via Padova nel giardino “Stefano Dell’Aquila” il Cenaco “La Borgata” organizza la Festa della Befana; alle 17,30 tour al Tempio di Apollo con l’Associazione guide turistiche di Siracusa” e alle 18,30 cucina e teatro in piazza Cesare Battisti. Sempre domani presepe vivente allestito dall’associazione culturale “Nuovi orizzonti” all’antico lavatoio di Belvedere a partire dalle 17,30.

Domenica 7 gennaio alle 10 guida agli stand dei produttori del Mercato del Contadino e show cooking. dello chef Andrea Ali’.

Slow Food in vista dell’apertura del Nuovo Mercato Ittico, promuove un percorso dedicato al pesce povero.

L’attività show cooking con lo chef Salvo Di Mauro sarà accompagnata dall’esecuzione di testi letterari a cura di Antonella Leone, dedicati proprio alla tradizione della pesca.

Sempre domenica, ma nel pomeriggio al Tempio di Apollo, partirà alle 17,30 la visita guidata per il centro storico. Le visite guidate sono in programma anche lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 gennaio.