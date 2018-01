L'appello dei sindacati: "Bisogna salvare Siracusa Risorse"

C'è da salvare la partecipata Siracusa Risorse, e per farlo bisogna sedersi a un tavolo e snocciolare le possibili soluzioni. Questa la richiesta dei tre segretari generali di Cgil Cisl e Uil, Roberto Alosi, Paolo Sanzaro e Stefano Munafò, rivolta al commissario Giovanni Arnone.

"Dopo l’incontro di tre giorni fa nella sede di “Siracusa Risorse” – dicono i tre segretari – avevamo richiesto un incontro urgente al Commissario dell’Ente di via Roma. Oggi, senza alcuna nota ufficiale, apprendiamo che, da indiscrezioni, lo stesso Commissario sarà a Palermo nei prossimi giorni per occuparsi della vicenda.

Tutto questo non può bastare a rassicurare i 94 lavoratori che, nel giro di 48 ore, si sono ritrovati sospesi dal loro impegno. Rinnoviamo così la richiesta di un incontro urgente per avere notizie ufficiali da chi regge momentaneamente il Libero Consorzio. Una vicenda assolutamente paradossale sulla quale, proprio questa mattina, abbiamo chiesto l’intervento del Prefetto di Siracusa".