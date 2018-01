Siracusa, parcheggiatore abusivo multato di 1000 €

Aggredito verbalmente da un parcheggiatore abusivo extracomunitario, irritato per non aver ricevuto denaro, un automobilista chiede l'intervento dei Carabinieri. E' accaduto ieri sera in via Palermo, a Siracusa.

I militari dell'Arma, dopo aver calmato gli animi, hanno sanzionato di 1.000 euro l'extracomunitario, un marocchino di 50 anni, senza fissa dimora, per aver esercitato abusivamente l'attività di parcheggiatore.