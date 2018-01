Floridia, ubriaca chiede l'aiuto dei Carabinieri: sta bene

Chiama i Carabinieri chiedendo aiuto in maniera praticamente incomprensibile. E' successo ieri a Floridia, quando una donna ubriaca ha chiesto l'aiuto delle Forze dell'ordine.

La donna è stata trovata seduta sul marciapiede cittadino ed in evidente stato di ebrezza alcolica, senza alcun tipo di ferita sul corpo. Ugualmente, però, è stata condotta al Pronto Soccorso per accertamenti ed eventuali cure.