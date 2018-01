Canicattini Bagni, sabato arriva la befana per i bambini

Arriva da lontano la befana con i doni per i bambini di Canicattini Bagni. Quest'anno protagonisti anche i bambini e le famiglie di migranti ospiti dello Sprar Obioma della città, che accoglie donne vittime di tratta e piccoli nuclei familiari, gestito dalla cooperativa sociale Passwork.

L’appuntamento d’integrazione, con protagonisti i bambini, è per sabato 6 Gennaio 2018 alle ore 16:00 nei saloni di Palazzo Messina Carpinteri (sede della Biblioteca comunale) in via XX Settembre 36.