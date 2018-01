Siracusa, problemi con Ps service: richiesto intervento di Rfi

Niente stipendi da ottobre scorso per i dipendenti di Ps Service, la società che si occupa dei servizi per conto di Rfi.

Insorge Vera Uccello, segretario generale della Filt Cgil di Siracusa alla quale si unisce Alessandro Grasso, segretario generale della Filt di Catania.

Ma oltre a questo, l'esponente sindacale solleva un altro problema: "E' l’enorme disparità che esiste nell’appalto, dello stesso servizio fra la Sicilia orientale e quella occidentale. Una disparità - spiega Vera Uccello - non solo nella puntualità di erogazione degli stipendi, ma anche nel trattamento dei lavoratori tra Sicilia orientale sia in quella occidentale".

Da qui la richiesta alla committente Rfi di intervenire e risolvere la situazione.