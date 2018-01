Torna il campionato, domani Eurialo-Kamarina

Torna a sudare e faticare l’Eurialo Siracusa, che domani pomeriggio alle 17 alla palestra “Pino Corso” (ex Palakradina) dovrà affrontare il Kamarina nella prima gara del nuovo anno, valida per la nona giornata del campionato di serie C di pallavolo femminile.

"Le pause così lunghe non mi piacciono – spiega l’allenatore siracusano – perché interrompono ritmi ed intensità. Non le reputo salutari anche se, per quanto ci riguarda, durante le feste abbiamo lavorato tanto sia dal punto di vista fisico che tecnico. Discorso simile vale anche per le altre squadre ed è per questo motivo che secondo me quella di domani sarà come se fosse la prima partita di campionato. Occorre ritrovare meccanismi e ingranaggi da gara, che sono ben diversi da quelli degli allenamenti".

L’Eurialo dovrà affrontare la sfida con il piglio giusto e la voglia di far bene al cospetto di una squadra ben strutturata e con punti di forza importanti.

"Dovremo entrare in campo con la giusta determinazione e con grande voglia di lottare su tutti i palloni. Questo – conclude Scandurra – potrebbe fare la differenza contro una squadra ben organizzata. Abbiamo bisogno di continuare a far punti, soprattutto nelle partita casalinghe". Verdeblù al gran completo e desiderose di regalarsi un’altra vittoria importante