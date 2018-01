Noto, prendono a calci distributore in farmacia per avere le monete

Hanno danneggiato il distributore posizionato davanti la farmacia in via Ducezio a Noto per rubare alcune monetine, ma sono stati beccati grazie alle telecamere di videosorveglianza. A compiere il furto sono stati in due: una ragazza faceva il palo, mentre un ragazzo prendeva a calci il distributore per ottenere le monete.

La Polizia di Stato di Noto li ha rintracciati e denunciati: sono C.C. 20 anni di Noto già noto alle forze di Polizia e B.C. 20enne di Noto. I due sono accusati del reato di furto aggravato in concorso.