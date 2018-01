Siracusa, scarichi fognari abusivi: multe per oltre 70mila euro

Scovati, dalla Polizia di Stato insieme a personale Siam, una serie di scarichi non autorizzati di acque reflue domestiche in un canale che attraversa contrada Tremilia, sforniti anche di rinnovo delle autorizzazioni.

Sanzionate 13 persone per un ammontare di 70mila e 200 euro. L'operazione rientra nei controlli per la tutela del bene ambientale.