Lentini-Avola, da marzo i reparti di rianimazione

Dal primo marzo entreranno in funzione i reparti di Rianimazione negli ospedali "Di Maria" di Avola e in quello di Lentini.

Il via libera dopo l'ultima autorizzazione da parte dell'assessorato regionale alla sanità per completare il personale. Le strutture, infatti, erano già pronte da tempo.

A darne notizia il sindaco di Avola, Luca Cannata.

“Finalmente i miei concittadini - aggiunge il sindaco - oltre al resto della nostra provincia, potranno usufruire di un servizio di urgenza prioritario ed evitare di ricercare posto nelle altre strutture siciliane, considerato che il ricovero immediato in Rianimazione può salvare una vita umana”.

L'altra novità riguarda la possibilità di attivare l'elisoccorso: "Ieri - prosegue Cannata - l'Asp 8 ci ha assicurato i voli, anche notturni, a partire dalla fine del mese"