Pachino, borse di studio a 10 studenti centisti

Per il quarto anno consecutivo il Comune di Pachino premia gli studenti che si sono diplomati con il massimo dei voti.

"L’arma vincente per una classe dirigente – ha dichiarato il sindaco, Roberto Bruno – è scommettere sui giovani per un futuro migliore. L’obiettivo congiunto, che abbiamo raggiunto, era quello di costruire rapporti istituzionali con gli istituti superiori del territorio".

Durante la cerimonia, che si è tenuta nella struttura dell’ex palmento Di Rudinì, sono stati premiati con delle borse di studio 10 studenti pachinesi centisti.

Otto i centisti del primo istituto superiore “Michelangelo Bartolo” di Pachino: Valeria Muccio, Daniele Malandrino, Ester Roccasalva, Elisabetta Spinello, Martina Sudano, Eleonora Taccone, Gianbattista Bottalla e Corrado Coppa. Due studenti pachinesi hanno ottenuto il 100/100 all’istituto “Matteo Raeli” di Noto: Michele Sortino e Vincenza Gazzè. I centisti sono stati premiati dal sindaco Bruno, dagli assessori Gianni Scala, Giuseppe Cannarella, Andrea Nicastro e Santina Baglivo e dal vicepreside del “Bartolo”, Giuseppe Bongiovanni.