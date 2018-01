La Corea del Nord dice ok al dialogo con Seul

La Corea del Nord ha accettato la proposta di Seul relativa al dialogo di "alto livello" da tenere martedì 9 gennaio. Lo riporta l'agenzia Yonhap.

Le due Coree hanno concordato di tenere martedì 9 gennaio, per la prima volta in oltre due anni, i colloqui di "alto livello" per discutere la potenziale presenza di una delegazione del Nord ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang (9-25 febbraio) e le opzioni disponibili per poter migliorare i rapporti bilaterali.