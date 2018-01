Nell'Anconetano, bimbo ucciso in casa: sospetti sul padre

E' stato probabilmente strozzato a mani nude il bimbo di 5 anni morto nel tardo pomeriggio in una palazzina di Cupramontana, un piccolo centro nell'hinterland di Ancona, dove il piccolo viveva con padre e madre di origini macedoni. Lo indicano i primi risultati dell'ispezione sul cadavere eseguita dal medico legale. Intanto il padre, 25 anni, disoccupato, in cura per problemi psichiatrici, è stato interrogato nella caserma dei carabinieri dall pm Valentina Bavai: gli inquirenti sospettano che abbia ucciso lui il figlio ma il quadro non è ancora chiaro.