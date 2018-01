Siracusa, nessuna notizia dell'avvio dei lavori al "Pippo Di Natale"

Non sono ancora iniziati i lavori di ristrutturazione al campo scuola "Pippo Di Natale". A sollevare il problema è Ivan Scimonelli, responsabile Sport e Turismo

di Progetto Siracusa.

"L’aggiudicazione della gara d’appalto per i lavori di ristrutturazione del Campo Scuola “Pippo Di Natale” - scrive - è stata fatta il 15 novembre con la migliore offerta del Consorzio stabile Appaltitalia. Ad oggi sono trascorsi ulteriori (quasi) due mesi e non abbiamo avuto ancora notizie in merito alla stipula del contratto e l’avvio dei lavori".

Da qui la richiesta di informazioni visto peraltro che gli spogliatoi della struttura versano in condizioni pessime.