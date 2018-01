Francofonte, amianto abbandonato in Contrada Costa Canali

Ferro, plastica, legno, vecchi pezzi di mobili, e infine l'amianto. E' una vera e proprio piccola discarica abusiva quella in Contrada Costa Canali che la consigliera Alessia Piccione, rappresentante della lista Mille Papaveri Rossi, denuncia e segnala al Comune di Francofonte.

"Le foto riflettono il degrado, l'inciviltà e la mancanza di impegno amministrativo" - scrive in un post Facebook.

Lei stessa annuncia di aver protocollato una lettera di sollecito indirizzata al sindaco e all'assessore all'ecologia, per sollecitare la pulizia della zona.

"Mi duole - conclude - dover fare anche un appello a tutta la cittadinanza affinché tutti ci impegniamo a mantenere pulito il nostro paese le nostre strade e le nostre vite"