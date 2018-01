Siracusa, Comune e Caritas rinnovano il progetto "Housing first"

Rinnovato anche per il 2018 il protocollo d'intesa tra Comune e Caritas per favorire l'inclusione sociale di persone svantaggiate con particolare riferimento ai disagi abitativi.

Per quanto concerne il progetto “Housing first. La casa prima di tutto” si potrà presentare un'istanza presso lo sportello di ascolto che sarà aperto nella sede della parrocchia di San Metodio, e che sarà operativo il martedì ed il giovedì dalle 16.30 alle 17.45.

L'iter procedurale prevede un colloquio tra il richiedente ed un assistente sociale, cui seguirà una relazione tecnica che, se accolta, sarà trasmessa dalla Caritas all'ufficio Politiche abitative del Comune. La documentazione richiesta prevede, tra l'altro, l'attestazione Isee, copia del contratto di locazione registrato o del provvedimento di sfratto, l'autocertificazione dettagliata della condizione di disagio economico/sociale in campo abitativo.

Per ogni altro informazione gli interessati possono contattare la Caritas attraverso i social, via mail ad info@caritassiracusa.com, o telefonicamente al 328/5326700.