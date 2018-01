Circolo Canottieri Ortigia Vs Nuoto Catania sabato alla Paolo Caldarella

Il prossimo sabato il Circolo Canottieri Ortigia e Nuoto Catania si sfideranno alla “Paolo Caldarella”, a partire dalle 15, per giocarsi l’undicesima giornata di andata

I siracusani hanno lasciato il 2017 in quinta posizione mentre i catanesi sono sei punti indietro, al nono posto, e comunque con un buon margine sulle squadre che seguono.

"Dati che confermano la difficoltà di questo match – commenta coach Stefano Piccardo al termine della seduta mattutina del giovedì – Sicuramente un inizio di anno impegnativo perché sappiamo quanto sia sentito da entrambe le squadre questo derby. I rossoazzurri, inoltre, sono una bella realtà. È una squadra ben allestita, che ha lavorato bene in estate e sta dimostrando di poter competere contro tutte le avversarie.

Dovremo mettere in acqua tutto quello che abbiamo; questa è l’unica via per affrontare la partita di sabato. I ragazzi non si sono risparmiati in questi giorni e vedo che la loro intensità sta aumentando giorno dopo giorno.

I nostri tifosi, inoltre, ci stanno già facendo sentire tutto il loro calore e sabato sono certo che sugli spalti saranno pronti a incitarci".