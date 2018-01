Ferla, nascondeva nel giubbino 200 grammi di cocaina: arrestato

Sorpreso dai Carabinieri in possesso di 200 grammi di cocaina, viene arrestato con l'accusa di detenzione a fini di spaccio. Si tratta di un 26enne di Ferla.

Il giovane è stato fermato su strada per un controllo: il suo atteggiamento preoccupato ha indotto i militari dell'Arma ad eseguire una perquisizione personale. Vano il tentativo di disfarsi dello stupefacente, che il 26enne nascondeva nel giubbino. Durante la perquisizione successiva nella sua abitazione i Carabinieri hanno trovato 3.250 euro in banconote di piccolo taglio. Il giovane è stato rinchiuso a Cavadonna; droga e denaro sono stati sequestrati.