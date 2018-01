Forte vento a Catania, 3 voli dirottati

Un forte vento dalla notte scorsa si abbatte sulla provincia di Catania causando disagi in molti centri della provincia. Non si segnalano finora danni a persone.

Sono in corso numerosi interventi dei Vigili del fuoco per rimuovere dalle strade oggetti ingombranti come bidoni dei rifiuti, alberi caduti e cartelloni pubblicitari pericolanti. Il forte vento ha causato anche il crollo di parte del controsoffitto del nuovo reparto di Osservazione Breve Intensiva dell'ospedale Garibaldi Centro. Non si segnalano danni a persone. Disagi anche per i passeggeri di alcuni aerei il cui atterraggio era previsto per stamane nello scalo di Catania: tre voli della Ryanair sono stati dirottati negli scali di Comiso (Ragusa) e Lamezia Terme (Catanzaro). Chiuso alle 4 e riperto da poco il tratto dtra Giarre e Fimefreddo di Sicilia dell'autostrada Messina-Catania per la caduta di alberi. Nessun danno a mezzi e persone. Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco. Resta chiuso per problemi di sicurezza a un palo elettrico il casello di Giarre. Si viaggia su una corsia all'ingresso di quello di San Gregorio di Catania per la caduta di un altro albero. Regola il traffico la polizia stradale di Catania.